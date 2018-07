Frank Basters, Adidas: "Les ventes explosent, le maillot pour 2020 est déjà prêt"

Le contrat signé par Adidas avec l’équipe belge remonte à 2014. Le pari était risqué à l’époque… Nous regardons en permanence toutes les équipes pour estimer leur potentiel. En 2014, nous avons repéré l’équipe belge. Chez Adidas, nous voyons l’équipe comme une combinaison de joueurs. Il y avait, et il y a toujours, une incroyable somme de talents. Nous avions été également attirés par la fédération belge. C’est une des rares fédérations à faire elle-même son marketing! Elle a son agence de pub, gère ses fans, etc. Ce professionnalisme nous a intéressés.

Mais une tendance?

On remarque que 50% des ventes viennent de l’étranger. Les maillots connaissent un gros succès en Asie et en Angleterre. Pour les Anglais, cela vient probablement du fait que nombre de joueurs évoluent dans ce championnat. Et sur le webshop, ce sont les Pays-Bas qui sont en tête. J’analyse ça selon mon expérience: les déçus de ne pas figurer au Mondial se sont tournés vers la Belgique. Peut-on parler d’un effet " supporter de la victoire "? Dans un certain sens. Après l’amical contre l’Egypte (3-0 pour les Belges le 6 juin), on a observé un premier pic des ventes. Après ça, il y a eu une croissance après chaque victoire. Et après le Brésil, là, c’était carrément une explosion.