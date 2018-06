La bataille des écrans géants enflamme le Mondial

Gratuité et forfaits

À la RTBF, ceux-ci n’ont pas changé en 2018. Ce sera toujours gratuit pour les écrans installés dans les cafés et restaurants. Idem pour les événements récurrents et planifiés, style braderie, kermesse, festival, fancy-fair, etc. Un forfait minimum de 150 euros par jour est par contre demandé pour les événements développés spécialement autour de la Coupe du monde, mais accueillant moins de 300 personnes. Enfin, un autre forfait, allant de 1 à 1,5 euro (si l’entrée est payante) par jour et par personne est demandé pour ceux rassemblant plus de 300 personnes; la RTBF demande aussi que pas plus d’un seul événement de ce type soit organisé par commune.