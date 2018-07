Le carolo Dreamwall qualifié pour la finale du Mondial

La retransmission télévisée d’un match de foot ne se limite plus aux commentaires d’un speaker et de son consultant. A fortiori pour la compétition reine qu’est la Coupe du monde. Il faut la contextualiser, l’animer, la dynamiser. Bref, enrichir l’expérience du téléspectateur. Entre parenthèses, c’est aussi un moyen d’éviter de le voir filer regarder les matchs à l’extérieur sur des écrans géants, une audience qui n’est pas mesurée.

La technologie offre désormais aux chaînes une panoplie d’outils pour améliorer cette expérience. Le studio carolo Dreamwall est devenu orfèvre en la matière. Détenue à parts égales par un quatuor d’actionnaires privé et publics (les Editions Dupuis, la RTBF, Sambrinvest et Wallimage Entreprises), la société est au départ plutôt réputée pour ses travaux d’animation . Il s’agit la plupart du temps d’ adaptations sur grand et petit écran de personnages de la BD franco-belge (Le Petit Spirou, Astérix…). Depuis quelques années, elle a élargi sa palette d’activités aux outils graphiques pour les chaînes de télévision: habillages de chaînes, décors virtuels, réalité augmentée …

L’an dernier, elle s’était fait remarquer en signant la réalisation des décors virtuels de France 2 pour les soirées électorales des élections présidentielle et législatives . Une référence qui a notamment attiré l’attention de TF1 qui souhaitait dynamiser ses soirées footballistiques durant la Coupe du monde en créant un magazine Le Mag de la Coupe du monde. "Les premiers contacts remontent à septembre-octobre dernier quand ils ont vu la qualité de notre travail, notamment pour France 2, explique le directeur général Thibault Baras . Au sein même de leur studio réel, ils vouaient créer un studio virtuel permettant de faire différentes animations et incrustations."

Décors virtuels

Les équipes de Dreamwall ont ainsi reconstitué en 3D le stade de Sotchi – un des premiers terminés et le plus spectaculaire sur le plan architectural. Elles ont pu y incruster 30.000 "spectateurs" dont la couleur du maillot changeait en fonction des équipes qui jouaient, comme si le plateau du magazine était installé dans le stade.

Téléportation

Outre TF1 et France Télévisions, des opérateurs comme SFR et Canal + sont également devenus clients pour ces technologies. "Notre chiffre d’affaires dans ce créneau d’activité devrait doubler en 2018 et représenter 30% de nos revenus totaux, contre 70% pour l’animation et l’habillage de chaînes de télévision", précise Thibault Barras.