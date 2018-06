Le football anglais n'a pas pâti du Brexit

Des Belges admirés

Aucune sélection ne connaît et ne respecte davantage les Diables Rouges que l’Angleterre. Et aucune sélection n’est plus "anglaise" que la sélection belge. Tous les clubs du "Big 6" ont bénéficié du talent d’au moins un Belge.

C’est le cas de Chelsea (Courtois, Hazard et Batshuayi), Liverpool (Mignolet), Tottenham (Alderweireld, Vertongen et Moussa Dembélé), Manchester United (Lukaku) et Manchester City (De Bruyne). Des piliers indiscutables pour la plupart, ou au moins des joueurs très appréciés des fans.

Rien n’indique, pourtant, que le sélectionneur anglais Gareth Southgate alignera sa meilleure équipe. Une défaite et une deuxième place n’auraient rien de dramatique, à la fois parce que les observateurs anglais sont conscients que sur le papier, la Belgique est supérieure, et parce que la deuxième partie du tableau de la phase à élimination directe pourrait être beaucoup plus facile à négocier que la première, avec une possibilité réelle de parvenir jusqu’en demi-finale.