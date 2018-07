Les Diables vont-ils offrir à la Belgique une finale historique?

Ils ont ainsi rejoint la génération de 1986 qui avait aussi atteint le dernier carré au Mexique. La "génération dorée", annoncée comme brillante depuis des années, a enfin répondu à l'attente au bon moment, après la petite déception du Mondial 2014 et la plus grande de l'Euro 2016. Gonflée à bloc par ses résultats (seule équipe à avoir gagné ses cinq matchs en Russie, sans avoir joué de prolongation) et plus encore par la qualité de son jeu, l'équipe belge ne rêve plus que de finale et de victoire en finale.