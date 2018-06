Les équipes qui vont au Mondial emmènent... 2,5 milliards de followers

La Coupe du monde de football démarre dans deux jours. Alors que les Diables Rouges s'envoleront pour la Russie mercredi, une étude montre que 89% des joueurs des 32 équipes qualifiées sont actifs sur les réseaux sociaux. Et au total, ce ne sont pas moins de 2,5 milliards de followers qui vont accompagner leurs stars au Mondial.

Sauf si vous habitiez sur une autre planète et que vous venez de débarquer sur Terre, vous n'avez pas pu passer à côté de l'événement majeur qui démarre dans deux jours: la Coupe du monde en Russie. 32 pays, dont la Belgique, disputeront cette grand-messe du football mondial au cours des quatre prochaines semaines.

Vue en plein écran Cristiano Ronaldo, star des réseaux sociaux ©REUTERS

Mais si la compétition se jouait sur les réseaux sociaux, c'est le Portugal qui serait sacré champion, grâce à sa star Cristiano Ronaldo. Les joueurs champions d'Europe en titre comptent au total plus de 360 millions de followers sur les trois plateformes majeures que sont Facebook, Twitter et Instagram. Le leader incontesté parmi les joueurs individuels est Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise compte 320 millions de fans ou de followers sur les trois principaux médias sociaux. Grâce à Ronaldo, le Portugal a pris la première place du classement, suivi par le Brésil et l'Espagne avec respectivement 350 et 333 millions de followers.

Intéressons-nous maintenant à la Belgique. Avec 103 millions de followers, les Diables pointent à la 8ème place du classement des nations, tandis qu‘Eden Hazard se classe 19ème parmi les joueurs individuels (27 millions).

Fait intéressant: à lui tout seul, Cristiano Ronaldo compte trois fois plus de followers que tous les joueurs de l'équipe belge réunis. L'Islande se classe quant à elle dernière dans cette étude. Les joueurs de ce petit Etat nordique comptent moins d'un million de followers.

Instagram loin devant

Sur les 736 joueurs présents pour disputer cette Coupe du monde, ils sont 89% à être actifs sur les réseaux sociaux en possédant au moins un compte. Au total, 655 joueurs comptent 2,5 milliards de followers sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

Vue en plein écran Lionel Messi ©Photo News

Si on regarde uniquement le réseau de partage de photos et de vidéos, les joueurs totalisent environ 1,1 milliard de followers, soit une part de 43%. Instagram est donc clairement le réseau numéro 1. Ainsi, 91% des joueurs présents sur la toile possèdent un compte sur ce média social. Facebook est deuxième avec 33% et Twitter arrive en troisième position avec 24%. Un exemple frappant est celui de Lionel Messi qui compte 93 millions d'abonnés sur Instagram, 89 millions sur Facebook, mais qui n'a pas de compte Twitter.

Ce sont là les conclusions d'une étude sur les médias sociaux menée par le réseau international de relations publiques ECCO. L'agence belge akkanto, qui est membre de ce réseau mondial, a également contribué à l'étude.

Les Brésiliens très actifs

"Les plus grands joueurs transforment leur propre nom en une marque et font partie des influenceurs les plus importants dans le monde numérique. Leur présence en fait des ambassadeurs attractifs pour les marques." Mathieu Van Overstraeten Senior Consultant chez akkanto.

Chaque équipe a sa star. Les 32 joueurs classés premiers au sein de leur sélection nationale totalisent environ 1,2 milliard de followers, ce qui veut dire qu'ils représentent à eux seuls 47% du nombre total de followers. "Les plus grands joueurs transforment leur propre nom en une marque et font partie des influenceurs les plus importants dans le monde numérique. Leur présence en fait des ambassadeurs attractifs pour les marques. Quasiment tous les footballeurs professionnels à travers le monde utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux. Seuls 10% ne le font pas encore", explique Mathieu Van Overstraeten, Senior Consultant chez akkanto.

Il y a six pays où tous les joueurs de la sélection sont actifs sur les réseaux sociaux et les Brésiliens sont les plus présents. Chaque joueur brésilien est actif sur au moins un des réseaux analysés, tandis que les footballeurs du pays de Pelé sont présents sur 63 plateformes sur un total possible de 69.

Dendoncker, l'exception

Vue en plein écran Leander Dendoncker ©Photo News

Du côté de la Belgique, les Diables rouges sont également très actifs, 22 des 23 joueurs disposant d’un compte officiel sur au moins l’un des trois principaux réseaux sociaux. Leander Dendoncker est le seul joueur belge à ne pas disposer d’un compte officiel. La plupart des joueurs de l’équipe belge sont représentés sur les trois plateformes. Au total, ils totalisent 62 comptes officiels sur les 69 possibles.