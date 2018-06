Voici l'équipe qui va gagner le Mondial, selon...

Face à l’instinct et à l’émotion, les statistiques, les tableurs et les sciences pèsent de plus en plus lourd dans le sport. Une nouvelle génération d’entraîneurs armés d’ordinateurs portables est en train d’émerger. Ils se basent sur des tableaux Excel pour décider des transferts, de la composition des équipes et des tactiques. Ces modèles permettent également de calculer la force des équipes et de prévoir leurs performances futures. Le principal apôtre de cette approche est Tomas Tuchel. Dès la saison prochaine, il prendra place sur le banc du PSG, le plus grand club français actuel.