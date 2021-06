Le bitcoin plonge sous 30.000 dollars, coulé par les régulations chinoises

Vers 15H20 en Belgique, le bitcoin s'échangeait pour 29.662 dollars (-8,95%), après avoir touché son plus bas depuis cinq mois à 29.334 dollars vers 14H45.

La très volatile cryptomonnaie reste en hausse de 2,2% depuis le début de l'année mais plonge de 54% par rapport à son plus haut historique , atteint mi-avril à 64.870 dollars.

Régulation chinoise

Cette chute a été déclenchée par la Banque populaire de Chine , la banque centrale du géant asiatique, qui a exhorté les plus grands établissements financiers et organismes de paiement du pays à sévir contre le marché des cryptodevises.

"Les inquiétudes sur le serrage de vis du gouvernement chinois et la peur que l'acceptation du bitcoin soit retardée par son impact environnemental pèsent sur le marché."

Les premières mesures régulatrices en 2017 ont poussé les échanges de cryptomonnaies hors de Chine, mais des plateformes de gré à gré (OTC) basées à l'étranger ont vu le jour pour recevoir des paiements de personnes basées en Chine et acheter des cryptoactifs en leur nom.

Lire aussi | La BCE et la Chine s'attaquent aux cryptomonnaies

"Les inquiétudes sur le serrage de vis du gouvernement chinois et la peur que l'acceptation du bitcoin et des autres cryptomonnaies soit retardée par leur impact environnemental pèsent sur le marché", a commenté Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Avide en énergie

Le gouvernement chinois mène une campagne active pour freiner l'industrie des mines de bitcoin , comme ce marché appelle les ordinateurs qui font fonctionner la cryptomonnaie décentralisée en validant les transactions et en créant de nouveaux bitcoins.

Le bitcoin souffre en effet de critiques sur l'utilisation importante d'électricité de son réseau. Le fantasque multimilliardaire Elon Musk, qui chante régulièrement les louanges des cryptomonnaies et avait investi une partie de la trésorerie de son groupe Tesla en bitcoin, a annoncé que ses voitures électriques ne seraient plus achetables en cryptomonnaie tant que l'industrie ne se tournerait pas plus vers les énergies renouvelables, moins de deux mois après avoir dit les accepter comme moyen de paiement.