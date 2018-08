Chronique | Suuns - "Felt"

Bien loin des standards du rock radiophonique, Suuns développe depuis plus de dix ans une musique riche et complexe, inspirée par le krautrock, le post-punk et l’expérimentale. Anciennement connu sous le nom de Zeroes, mais ayant dû changer de nom pour des raisons légales, le groupe a opté pour Suuns, qui signifie "zéros" en thaï. Durant leur parcours presque sans faute, ces quatre Montréalais ont amassé une grande notoriété dans le milieu indépendant, grâce notamment à des titres conçus pour remuer les tripes, comme dans "Power Of Ten" et "Arena", et des prestations live incandescentes.