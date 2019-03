Électronique | Xeno & Oaklander "Hypnos"

Duo cold wave originaire de New York, Sean McBride et Liz Wendelbo sont les créateurs depuis 2004 d’une musique complexe et syncopée, produite uniquement à base de synthétiseurs analogiques. "Hypnos", septième album de Xeno & Oaklander s’affirme peut-être comme le plus pop et le plus accessible du groupe. On y retrouve les productions algorithmiques et stroboscopiques du génial Mcbride, et la voix aux allures de Françoise Hardy de la franco-norvégienne Wendelbo.