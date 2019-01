Indie | Deerhunter - "Why hasn't everything already disappeared?"

La prise de risques est-elle nécessaire lorsque l’on est un groupe en passe de devenir culte? Une question que les Deerhunter ne se sont certainement jamais posée, tant la révolution fait partie de l’ADN de la formation. Fort d’une discographie riche qui a vu le groupe d’Atlanta commencer par une période expérimentale, avant de plonger dans un rock claustrophobe puis de s’essayer à une période pop lumineuse , "Why hasn’t everything already disappeared?" est un album reflétant à merveille la personnalité du groupe, capable d’effrayer comme de câliner .

Les mélodies se font solaires dans un mélange d’harpsicordes, de saxo et de guitares ("No one’s sleeping", "Element") et Bradfod Cox pousse même le niveau de sérotonine à son maximum avec la sublime ritournelle "What happens to people". Une manière habille et déroutante choisie par Deerhunter pour emballer leurs contes lugubres faits de destruction et de disparitions. "…Disappeared?" est finalement un album très simple, fait d’étreintes, de soleil et de dépression.