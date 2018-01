Indie | Porches - "The House"

Domino Records | 3/5

Auteur d’un délicieux album en février 2016 ("Pool"), Aaron Maine prouve avec "The House" qu’il fait partie de la frange la plus noble des artistes prometteurs. Le jeune New Yorkais à la voix tendre et rassurante parvient à produire durant les quatorze titres de l’album, un joli mélange de synth-pop et d’indie rock, teinté d’influences 90s.

"The House" sonne comme une ode aux twentysomethings un peu paumés.

Plus soigné que son prédécesseur, plus complexe aussi, "The House" sonne comme une ode aux twentysomethings un peu paumés. Maine semble avoir délaissé les guitares au profit d’arrangements plus poussés et de rythmiques plus travaillées. Ce nouveau Porches s’avère tantôt entraînant ("Find Me", "Now The Water"), tantôt introspectif ("W Longing", "By My Side"), mais trouve de la cohérence grâce aux nombreux interludes qui jalonnent le disque et agissent comme liant durant l’écoute.

Il y aurait ici beaucoup à dire au sujet de l’évolution musicale de Porches, mais si une chose semble immuable, c’est ce farouche désir de sincérité porté par Maine et sa bande.

En concert à Bruxelles au Botanique le 29 avril.