L'intégrale de Kate Bush remasterisée

Lorde, Adèle, les Wild Beasts ou encore Perfume Genius, nombreux sont les artistes se réclamant de l’influence directe de la reine Kate Bush. Dès ses début en 1978 avec "Wuthering heights", au hits "Babooshka" et "Running up that hill"… Ces titres iconiques ont marqué leur époque et l’impact de l’artiste sur la pop moderne est encore manifeste.