Le post-punk mélancolique d'Eko & Vinda Folio est irrésistible

Rares sont les formations de l’est de l’Europe dont les échos parviennent jusqu’à nos oreilles formatées par la pop de radio. Heureusement, il existe quelques structures qui font un formidable travail de curation et qui rapportent, de temps à autre, de jolies pierres précieuses dans leurs valises. C’est le cas du label français Talitres, déjà importateur des magnifiques Motorama, qui vient d’ajouter à son catalogue Eko & Vinda Folio. Originaire de Tbilissi en Géorgie, le duo propose un post-punk tendre et mélancolique assez proche de leurs compères russes cités plus haut, sur lequel on se laisse rêvasser.