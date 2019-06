"Lust for Youth", un disque puissant comme la canicule

Indie | Duo originaire de Copenhague, Lust for Youth explore les recoins de la new wave depuis 2010.

Au commencement froid et cryptique ("Growing seeds" en 2012 et "Perfect view" en 2013), le groupe a ensuite évolué vers un son plus ample et plus dansant ("International" en 2014), mais surtout doté d’une classe incroyable. Inspiré par leur amour de l’Europe et par les artistes de la renaissance, ce nouvel album éponyme arrive comme une consécration dans la discographie des danois.