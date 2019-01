Marie Davidson - "Working Class Woman"

Moins accessible que ses prédécesseurs, cet album sombre et complexe est teinté d’un humour corrosif. Sous les stroboscopes de percussions, caractéristiques de sa musique, la canadienne dépeint l’univers d’une "Working girl" qui ne jurerait que par le motto "Work hard, play hard". À l’image de l’entêtant "Work it", où Davidson nous enjoint à bosser dur pour être un "winner" sur des rythmiques frénétiques, avant de nous emmener cluber avec "So right". Mélangeant français et anglais dans une alternance de phrases tantôt murmurées, tantôt criées, l’artiste pousse par moments l’expérience à la limite de l’aliénation. Une expérience intérieure chaudement recommandée…