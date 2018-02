Wild Beasts | "Last Night All My Dreams Came True"

L’annonce de la séparation des Wild Beasts en septembre dernier est tombée comme un couperet pour les nombreux fans de la formation anglaise. Après plus de 10 ans d’existence et une discographie quasi sans faute, la bande d’ Hayden Thorpe est arrivée au bout du cycle et a préféré écourter l’aventure plutôt que de produire du contenu de moins bonne qualité. Voilà de la noblesse .

Wild Beasts - All The Kings Men (Live at RAK)

Mais avant de refermer le livre, les Wild Beasts ont souhaité s’offrir un dernier baroude d’honneur avec une série de quatre concerts grandioses en Angleterre et un album live qui retrace l’histoire du groupe à travers les titres les plus marquants de ses cinq albums. Enregistré dans le mythique RAK studio de Londres, "Last Night All My Dreams Came True" est, comme on pouvait s’y attendre, un magnifique cadeau d’adieu dans lequel on retrouve toute la sensualité et la sophistication qu’incarnaient les Wild Beasts.