A peine relancé, Doel 3 est à nouveau à l'arrêt

Le défaut n'a cette fois non plus rien à voir avec la section nucléaire de l'installation, assure la porte-parole. Non, il ne s'agit plus de dégradations dues au béton dans un bunker situé dans la partie non nucléaire du site. Cette fois, un problème a été découvert dans le système de turbines de la centrale. Une réparation s'impose sur le joint d'une vanne. "Certains soucis n'apparaissent que lorsque la centrale fonctionne à pleine puissance", dit la porte-parole, "et cela prend un certain temps".