Bientôt une loi sur la cybersécurité nucléaire

Suite à la multiplication des cyberattaques contre des gouvernements et des industries, la question de la cybersécurité nucléaire se pose avec de plus en plus d’acuité. Alors que depuis des années, les efforts du gouvernement en matière de sécurité nucléaire ont surtout porté sur le renforcement des systèmes de protection physique des installations nucléaire, pour empêcher tout accès non autorisé et prévenir des actes malveillants, la cybersécurité devient une priorité. Les installations nucléaires et, de manière plus générale, les établissements où des rayonnements ionisants sont utilisés constituent en effet une cible potentielle de choix.