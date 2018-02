"Je serai à l'écoute, raisonnable, mais sévère s'il le faut"

C’est officiel: le gouvernement a désigné, jeudi, Frank Hardeman comme nouveau patron de l’AFCN, le gendarme belge en matière de sûreté nucléaire.

Il prendra ses fonctions le 1er mai, et nous accorde sa première interview à Mol, dans la Lake House, un bâtiment au bord de l’eau, au milieu des pins, situé en dehors du périmètre de sécurité du SCK-CEN, le centre d’études de l’énergie nucléaire.

Le mandat de Jan Bens, le directeur actuel de l’AFCN, se termine le 30 avril, et l’homme part à la pension. Prudent, il avait lancé la procédure de recrutement de son successeur il y a près d’un an. Et dès le 30 juin, le conseil d’administration de l’agence, qui avait interviewé les six candidats présélectionnés par Korn Ferry, a fait part au ministre de l’Intérieur de sa nette préférence pour Frank Hardeman, directeur général adjoint du SCK-CEN. Sa nomination a toutefois encore pris des mois, parce qu’entre-temps, il a fallu remplacer le président du conseil de l’AFCN, décédé; adopter un arrêté sur le cadre linguistique de l’agence; et approuver le contrat du nouveau directeur – un contrat qui porte sur un mandat de six ans.

Nombreux changements à venir

"J’avais déjà été contacté lors du recrutement du directeur précédent de l’agence, confie Frank Hardeman, mais j’estimais que j’étais encore trop jeune: je pense que c’est une responsabilité qu’il ne faut pas exercer pendant 15 ou 20 ans. Cette fois-ci, après quelques mois d’hésitation, parce que mon job au SCK-CEN me laisse sans doute plus de liberté de manœuvre, j’ai décidé de postuler. L’agence a un rôle important, elle doit se préparer à nombre de changements autour d’elle, comme la fermeture de tout ou partie du nucléaire, la préparation du démantèlement, l’arrivée de nouvelles installations de stockage des déchets de faible radioactivité ou les évolutions de la médecine nucléaire, qui veut utiliser d’autres types de rayonnements. Et c’est un job que j’ai envie de faire, et que je pense être capable de faire. C’est un nouveau challenge. Et j’aime changer d’air tous les 5 ou 6 ans."

"C’est clair que si les articles de presse sont corrects, il y aura un important travail à réaliser en interne." Frank Hardeman Futur patron de l'AFCN

Ses priorités? "Je vais d’abord écouter. J’ai déjà préparé un cadre de questions, pour vraiment comprendre en interne comme l’agence fonctionne et la perception qu’a son personnel de la ‘clientèle’. Et je serai attentif au fait que ce ne sont pas toujours les premiers à venir vous trouver qui ont les messages les plus importants à transmettre: certains restent en retrait, mais ont des choses à dire. Puis je parlerai à ceux qui dépendent des services de l’agence, pour voir ce qui va bien ou pas. Après seulement, j’établirai une véritable feuille de route."

Une boîte dynamique

La presse a fait état, ces derniers mois, de relations très tendues entre une partie du personnel de l’agence et sa direction. Un consultant externe a épinglé une charge psychosociale accrue et une faible satisfaction du personnel. Et la directrice des ressources humaines vient d’être licenciée, pour rupture de confiance et non-respect des procédures internes, a-t-on écrit. "Je ne sais pas quelle est la réalité. C’est clair que si les articles de presse sont corrects, il y aura un important travail à réaliser en interne. J’espère avoir la collaboration de tout le monde: je veux que l’agence soit une boîte dynamique", réagit Frank Hardeman, qui est réputé à Mol pour sa capacité à fédérer les gens.

"Mon rôle, c’est de sauvegarder la sûreté, la radioprotection et la sécurité nucléaire. La Belgique ne peut pas se permettre un accident nucléaire important." Frank Hardeman Futur patron de l'AFCN

Avec l’AFCN et sa filiale technique Bel V, il a déjà eu l’occasion d’avoir de nombreux contacts, puisqu’il a été responsable de la sûreté du SCK-CEN. Pour lui, l’agence ne doit pas seulement être le gendarme du nucléaire, comme l’appellent souvent les médias. "Elle doit être plus que cela: elle doit aussi être un promoteur de la sûreté, un formateur, un structurateur, un stimulateur. Mon rôle le plus important, c’est de sauvegarder la sûreté, la radioprotection et la sécurité nucléaire. La Belgique ne peut pas se permettre un accident nucléaire important. Je serai à l’écoute, raisonnable, mais sévère s’il le faut."

Un rôle dans lequel, il en est conscient, il ne pourra pas seulement se concentrer sur les éléments techniques. "Le référentiel pour l’AFCN, c’est cette analyse technique, et le risque réel doit être à la base de ses décisions. Mais il faut également tenir compte des perceptions pour clarifier et expliquer les choses. Il est important de ne pas être que technocrate: il faut aussi avoir une idée de ce qui vit dans la société."

"Il est important de ne pas être que technocrate: il faut aussi avoir une idée de ce qui vit dans la société." Frank Hardeman Futur patron de l'AFCN

Quand on lui demande de combien de temps l’agence aura besoin pour trancher si le politique opte finalement pour la prolongation de certains réacteurs nucléaires, Frank Hardeman botte en touche. "Il est clair que les délais dans les installations nucléaires sont longs, et qu’il faut planifier les changements longtemps à l’avance. Plus vite ce sera clair, plus simple ce sera."

Le fait de ne pas avoir travaillé pour Electrabel, contrairement à ses deux prédécesseurs, va-t-il être un atout dans ses nouvelles fonctions? "Dans la perception de certains, sûrement. Mais j’espère que chacun a fait la distinction entre ses responsabilités précédentes et celles de directeur de l’AFCN." Lui-même s’apprête à prendre rapidement ses distances avec le SCK-CEN, maintenant que sa nomination est officielle. "Je vais couper tous les ponts, vu mon nouveau rôle."