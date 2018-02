La fin des centrales nucléaires alourdira votre facture de... 15 euros par an

Sortir du nucléaire coûtera cher aux ménages. Tel était l'argument avancé par la N-VA qui, de ce fait, avait fin de l'année dernière refusé d'avaliser le pacte énergétique. Les nationalistes avaient exigé des données chiffrées précises sur les conséquences de la fermeture des centrales nucléaires. La ministre de l'Energie, Marie-Christine Marghem, revient aujourd'hui avec un rapport sur le coût supplémentaire pour les citoyens de la sortie du nucléaire. Il s'élèverait ainsi à 15 euros par an et par ménage , lit-on dans La Libre Belgique.

Suite à la sortie des nationalistes, le Bureau du plan et le professeur Johan Albrecht avaient été chargés d'évaluer l'évolution du coût de l'énergie en Belgique dans les années à venir. Ils devaient aussi se pencher sur les divers scénarios envisageables. Leurs conclusions évoquent donc dès 2025 un surcoût pour les ménages de 15 euros par an (hors TVA), soit 1,25 euro par mois.

La ministre reconnaît que la situation sera "un peu plus compliquée". "Elles sont proportionnellement plus touchées par une augmentation des prix de l'électricité." Marie-Christine Marghem ajoute qu'il pourrait y avoir des discussions avec les partenaires de la majorité pour mettre en place d' éventuelles ristournes pour les entreprises qui font face à une concurrence étrangère.

Dans les rangs bruxellois, la ministre de l'Energie, Céline Fremault, appelle maintenant ses homologues des autres régions à presser le pas. "La ministre fédérale de l'Energie a maintenant entre les mains les chiffres demandés par son partenaire N-VA. Elle dispose maintenant de toutes les pièces nécessaires à le convaincre du fait que la sortie du nucléaire en 2025 est non seulement une obligation légale, non seulement un devoir moral au vu des enjeux de sécurité vis-à-vis de l'ensemble de la population belge et de notre environnement, mais aussi un choix pragmatique et réalisable dans une enveloppe de coûts maîtrisée."