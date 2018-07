La loi sur les provisions nucléaires en intercabinets

Trois intercabinets ont déjà eu lieu pour modifier la loi sur les provisions nucléaires. Au menu: le renforcement des pouvoirs du régulateur et l’obligation pour Electrabel de verser des garanties sur les provisions qui lui sont reprêtées. En parallèle, des discussions continuent toutefois entre Engie et le gouvernement.

On sait que de nombreuses questions se posent sur les provisions nucléaires, qui doivent permettre de couvrir le coût du démantèlement des réacteurs et de la gestion des déchets nucléaires. Engie cherche en effet à se protéger de l’épée de Damoclès que représentent ces provisions, auxquelles il faudra peut-être rajouter des milliards d’euros dans le futur.

La Commission des provisions nucléaires a proposé à la ministre de l’Énergie Marie-Christine Marghem une modification de la loi de 2003, pour mieux garantir ces provisions et éviter que la facture en revienne in fine à l’État belge et à ses citoyens. Une modification à laquelle Engie a tenté de s’opposer, argumentant qu’elle risquait de déstabiliser sa filiale belge à 100%, Electrabel.