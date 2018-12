Le retour crucial de Tihange 3

Le redémarrage rapide de Tihange 3 est crucial pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, soulignent Elia et la ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem. La ministre s’attend à une décision du gendarme nucléaire sur ce dossier dans les tout prochains jours.

Depuis qu’Engie Electrabel a annoncé, mardi soir, que les réacteurs de Doel 1 et 2 seraient indisponibles plus longtemps que prévu, tous les regards sont maintenant tournés vers Tihange 3. Electrabel a demandé à l’AFCN, le gendarme du nucléaire, l’autorisation de le redémarrer de manière anticipée, en postposant certains des travaux au bunker affecté par des problèmes de béton et qui abrite une série de systèmes de secours. Un redémarrage qui pourrait avoir lieu au plus tôt le 7 janvier, indique l’exploitant, à condition que l’AFCN donne son feu vert à ce phasage des travaux.

7/1 Dans moins d'un mois La période vraiment à risque pour les pénuries d’électricité pourrait commencer dès le 7 janvier, avec la fin des vacances de Noël.

"Il y a une nécessité cruciale de voir revenir une grande unité nucléaire sur le réseau, à savoir Tihange 3. Nous attendons une décision dans les prochains jours, sans doute la semaine prochaine", a indiqué ce mercredi la ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem (MR). Des délais que l’AFCN se refuse à confirmer, le dossier étant toujours à l’analyse. Et les déclarations de Marie Christine Marghem sont à prendre avec prudence, puisqu’elle déclarait ce mardi en début d’après-midi à la Chambre concernant Doel 1 et 2 s’attendre au "redémarrage de l’une d’entre elles, si pas des deux."

Mercredi, le gestionnaire du réseau belge à haute tension Elia a, lui aussi, qualifié le redémarrage de Tihange 3 de "crucial". Si Tihange 3 est à nouveau disponible en janvier, la situation sera "relativement gérable" durant les deux premiers mois de l’année, qui sont statistiquement les plus critiques en matière d’approvisionnement électrique, indique Elia.

Le compte n’y est pas

Le gestionnaire de réseau suit désormais la situation semaine par semaine et se refuse à chiffrer le risque de pénuries d’électricité. Mais début octobre, son CEO, Chris Peeters, expliquait à la Chambre que malgré les 750 MW supplémentaires identifiés par Electrabel, il manquait encore 700 à 900 MW durant tout l’hiver pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. Et cela, c’était en tablant sur le retour de trois réacteurs en décembre – Doel 1, Doel 2, et Doel 4.

Un seul, Doel 4, est pour l’instant au rendez-vous. Le report du démarrage de Doel 1 et 2 prive donc la Belgique de 866 MW supplémentaires.

Mais, en contrepartie, la chasse aux mégawatts a été plus fructueuse que prévu. "Nous arrivons maintenant à un total de 1.273 MW" précise Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’Engie Electrabel. Certaines solutions, comme le déploiement de petites unités gaz ou de groupes électrogènes sur certains sites de production, ne sont toutefois pas encore totalement opérationnelles. "Cela devrait être le cas dans le courant du mois de janvier" indique Anne-Sophie Hugé.

Un autre élément positif est la mise en service de Nemo, l’interconnexion électrique avec le Royaume-Uni. Elle est prévue au premier trimestre et, si le Royaume-Uni dispose de suffisamment d’électricité, devrait permettre d’importer jusqu’à 1.000 MW. Et cette interconnexion, la ministre Marghem espère pouvoir compter dessus dès la fin janvier.

Il y a aussi, mais c’est un élément plus difficile à quantifier, le retour dans les tout prochains jours d’un transformateur-déphaseur qui avait été accidenté, et qui permettra de mieux gérer les importations d’électricité à la frontière avec les Pays-Bas.

Période de risques après le 7 janvier

Parmi les autres pistes de solutions explorées: l’installation de grandes unités de production d’électricité à base de gaz ou de diesel sur des barges dans un des bras de l’Escaut. "Cela pourrait apporter 200 MW supplémentaires, mais c’est une piste compliquée, avec des aspects techniques et des autorisations à obtenir. Cela semble difficile pour janvier" indique la ministre Marghem.

Or la période vraiment à risque pour les pénuries d’électricité pourrait commencer dès le 7 janvier, avec la fin des vacances de Noël. On le sait: beaucoup va dépendre de la France, et donc de la météo – chaque degré en moins entraîne en effet une augmentation de la consommation de 2.000 MW dans l’Hexagone. Or la Belgique aura besoin des importations pour couvrir sa consommation aux heures de pointe.

Si les conditions climatiques ne sont pas trop sévères, cela devrait passer. Mais si la France devient importatrice, une partie de l’électricité que la Belgique importe depuis les Pays-Bas ne fera que transiter par notre pays, ce qui pourrait s’avérer problématique, et rendre bien réels les risques de délestages.