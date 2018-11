Les craintes de pénuries d'électricité redeviennent bien réelles

Doel 1 ne pourra pas redémarrer le 10 décembre comme prévu. Et le même problème pourrait se poser à Doel 2. Pour éviter une pénurie d'énergie, Engie Electrabel demande au gendarme du nucléaire l’autorisation de redémarrer Tihange 3 en janvier, en ayant effectué une partie des travaux prévus seulement.

Nouvelle crise dans le paysage électrique belge. Mardi dans la soirée, Engie Electrabel a annoncé que les travaux sur le réacteur de Doel 1, dont le retour sur le réseau était planifié le 11 décembre, prendront plus de temps que prévu. Pour rappel, ce réacteur a été mis à l’arrêt en avril, suite à la détection d’une fuite dans le circuit de refroidissement de secours du réacteur.

Les inspections menées par un robot multi-capteurs spécialement construit pour cette tâche ont en effet révélé que remplacer la partie du tuyau touchée par une fuite ne suffira pas . "Ces opérations ont laissé apparaître qu’il fallait réparer une partie plus importante des tuyaux", explique Engie Electrabel.

Des travaux complexes à mener – ils se situent dans une zone peu accessible et fortement radioactive – et qui demandent une série de tests de qualification du matériel. Electrabel estime dès lors que le réacteur sera indisponible jusqu’au 31 janvier.

Incertitudes sur Doel 2

Le gestionnaire du réseau à haute tension Elia se refuse à communiquer précisément l’ampleur du risque de pénuries d’électricité cet hiver suite à cette annonce. Selon la ministre de l’Énergie Marie-Christine Marghem, les deux réacteurs en fonctionnement actuellement, Doel 3 et Tihange 2, assureront sans difficultés l’approvisionnement en électricité de la Belgique jusqu’à fin décembre. "Electrabel a réussi à mobiliser plus de 1.000 MW supplémentaires, davantage que les 750 MW annoncés. Le surplus n’est pas loin de correspondre à la puissance de Doel 1. On peut donc relativiser la nouvelle concernant Doel 1", explique un acteur bien au fait du dossier. En tout cas, jusqu’à fin décembre.