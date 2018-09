M-C. Marghem: "Nous avons trouvé 750MW supplémentaires d'électricité"

La ministre de l'Energie et ses services travaillent d'arrache-pied pour éviter une possible pénurie d'électricité cet hiver suite à l'indisponibilité de six des sept réacteurs nucléaires d'Electrabel. Marie-Christine Marghem promet de "chercher des unités d’appoint dans le marché". Des contacts sont pris avec les pays voisins alors qu'une solution a été trouvée avec Engie pour notamment utiliser la centrale au gaz de Vilvorde.

La semaine dernière, Electrabel avait jeté un froid en indiquant que les réacteurs de Tihange 2 et 3 seraient indisponibles dans les prochains mois, alors que quatre autres réacteurs ne seront pas non plus disponibles dans les prochaines semaines. Pour le mois de novembre, seul le réacteur Doel 3 devrait fonctionner en Belgique et l'indisponibilité de six des sept réacteurs nucléaires que compte le pays fait craindre un éventuel délestage, dont "les conséquences pourraient être énormes", à en croire la ministre de l'Energie, invitée au micro de Martin Buxant dans la matinale de Bel RTL.