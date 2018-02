Prolonger le nucléaire, c'est enrichir chaque année Electrabel de 850 millions

Reporter la sortie du nucléaire est tout bénéfice pour Engie Electrabel, avance "De Morgen". Selon l'étude chiffrée demandée par la ministre de l'Energie, Marie-Christine Marghem, au Bureau du Plan et à l'économiste Johan Albrecht, garder ouvertes les centrales nucléaires au-delà du délai de 2025 rapporterait annuellement à Electrabel 850 millions d'euros. Ce montant prend en compte qu'en maintenant les centrales en activité, Electrabel va pouvoir produire de l'énergie à un prix inférieur au prix du marché. Et même si le pire des scénarios devait se réaliser avec des coûts de production doublés, le prolongement des centrales rapporterait encore 580 millions d'euros à Electrabel.

Qu'en pense la N-VA? Selon Bert Wollants, spécialiste énegétique du parti nationaliste flamand, l'Etat belge devrait pouvoir récupérer une partie des bénéfices perçus par Engie Electrabel via la taxe nucléaire. "Les revenus de cet impôt pourraient être utilisés à réduire la facture énergétique des ménages et à encourager les investissements dans l'énergie verte." Il rappelle aussi que les centrales de Doel 1 et Doel 2 auraient dû fermer leurs portes en 2015 mais sont toujours en activités. Elles rapportent chaque année 20 millions d'euros aux caisses de l'Etat. Les centrales de Doel 4 et Tihange 3 étant plus grandes, elles rapportent davantage, souligne Bert Wollants.