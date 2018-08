Stocker les déchets nucléaires coûtera entre 8 et 10 milliards

L'enfouissement des déchets radioactifs coûtera jusqu'à trois fois plus cher que prévu, selon l'Ondraf. Une nouvelle estimation qui devrait peser sur les comptes d'Electrabel.

C'est une prise de conscience qui coûtera cher au pays. Depuis les années 1980, sept centrales nucléaires turbinent entre Doel et Tihange. Elles produisent près de la moitié de l'électricité belge. Elles expulsent aussi des dizaines de milliers de mètres cubes de substance, de matériau, d'outils et d'appareils contaminés par la radioactivité. Tous ces déchets radioactifs se révèlent aujourd'hui plus coriaces que prévu.

"Les 3,2 milliards, c'était une hypothèse un peu optimiste." Evelyn Hooft Porte-parole de l'Ondraf

Leur gestion relève des experts de l'Ondraf, l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles. Leur travail n'est pas de manier les déchets, mais d'établir des scénarios chiffrés sur la façon de stocker ces déchets jusqu'à ce qu'ils soient inoffensifs pour la vie terrestre. Même si rien n'a encore été lancé, leur plan est le même depuis 2013: enfouir les déchets dans un site spécialisé, sous 200 mètres d'argile. Coût estimé de l'opération: 3,2 milliards d'euros.

"C'était une hypothèse un peu optimiste", reconnaît aujourd'hui Evelyn Hooft, porte-parole de l'Ondraf. Et pour cause, la profondeur serait deux fois trop faible pour nous protéger durablement des radiations des déchets, selon l'Agence de contrôle nucléaire. Et l'organisme en charge de la sûreté de montrer l'exemple de nos voisins, qui enfouissent tous leurs déchets au moins 400 mètres sous terre.

"On a donc pris l'initiative de revoir le scénario de référence, explique Evelyn Hoft. Cette réévaluation est en cours, et devrait être finalisée en septembre. On ne peut pas encore communiquer le montant final qui sera retenu. Mais il sera largement supérieur au coût identifié par le passé." Selon les informations du Soir, deux hypothèses sont sur la table. La plus optimiste indique un coût minimal de 8 milliards d'euros. Le second scénario fait grimper la note au-delà des 10 milliards. Soit trois fois plus que l'estimation initiale.

Coup de marteau pour Electrabel

Ces projections sont le résultat de mois de discussions avec les producteurs de déchets radioactifs, au chef desquels on trouve Electrabel. L'exploitant de centrales belges devra prendre l'estimation finale comme base pour le calcul de ses provisions. On comprendra donc que la nouvelle estimation est arrivée comme un coup de marteau pour la société, déjà en difficulté financière.

"Les verrous du déni semblent enfin lâcher et c'est une première belle avancée." Jean-Marc Nollet Député Ecolo

Surtout que le gouvernement doit revoir dès l'année prochaine le montant des provisions nucléaires. "On tiendra évidemment compte du nouveau scénario de l'Ondraf, qui devrait se traduire par une hausse des provisions", prévient-on déjà du côté de la Commission des provisions nucléaires.

Cette prise de conscience fait par contre des heureux dans les rangs d'Ecolo. "Les verrous du déni semblent enfin lâcher et c'est une première belle avancée", se réjouit mercredi, dans un communiqué, Jean-Marc Nollet. Le député écologiste juge toutefois la profondeur de 400 mètres encore insuffisante. En France, pointe-t-il, les déchets sont enfouis à plus de 500 mètres, et les Etats-Unis les enterrent à 650 mètres.