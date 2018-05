Synatom sait-elle faire face à ses obligations pour la sortie du nucléaire?

Jeudi dernier, la ministre de l’énergie Marie-Christine Marghem annonçait au parlement qu’elle avait écrit à Synatom, la filiale d’Electrabel dans laquelle sont logées les provisions nucléaires, pour lui enjoindre de l’assurer sous huitaine qu’Electrabel offre bien les garanties suffisantes pour faire face à ses obligations en matière de provisions nucléaires. Une démarche qui fait suite à la révélation par L’Echo et De Tijd du versement d’un dividende d’1,641 milliard d’euros par Electrabel à sa maison mère , en 2017 – et ce alors qu’Electrabel était largement dans le rouge ces dernières années.

→ Quid des fonds propres?

Que demande ce courrier, adressé au président du conseil d’administration de Synatom, Didier Engels, et à son administrateur délégué, Robert Leclère? D’abord, d’indiquer si l’assise d’Electrabel, notamment en matière de fonds propres , est toujours suffisante, à la fois pour faire face à ses responsabilités légales de débiteur des provisions nucléaires et à ses obligations en matière d’emprunteur.

→ Quid des prêts à Electrabel?

→ Quid des administrateurs indépendants?

Troisième sujet: la ministre demande avec insistance à Synatom quelle sont ses intentions et son timing pour mettre en œuvre des actions d’amélioration de la gouvernance au sein des organes de la société, comme par exemple la nomination d’administrateurs indépendants. Un point rappelé depuis deux ans à l’entreprise par le gouvernement, et encore une nouvelle fois lors de l’assemblée générale de mai 2018, apprend-on.

Six des sept membres du conseil d’administration de Synatom, entreprise qui est à 100% dans les mains d’Electrabel à l’exception d’une ‘golden share’ appartenant à l’État belge, travaillent en effet chez Engie ou Electrabel . Et le septième, Robert Leclère, l’administrateur délégué de Synatom, est un ancien d’Electrabel. Même si, à côté des administrateurs, siègent deux représentants du gouvernement, cela ne va pas, pour la ministre de l’énergie.

Le code Buysse recommande aux sociétés non cotées de désigner plusieurs administrateurs externes, qui n’appartiennent ni au management, ni à l’actionnaire de contrôle. Des administrateurs externes qui seront aussi, si possible, indépendants, ajoute le code. De quoi jeter un regard objectif et critique sur l’entreprise, donner des conseils impartiaux ou augmenter la discipline et le sens des responsabilités.