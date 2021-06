Centrales au gaz: des ONG pro-nucléaires envisagent des actions

Le regroupement d'organisations à but non lucratif weCARE qui défend un mix énergétique très faiblement carboné, avec recours au nucléaire, a menacé, par voie d'un courrier adressé aux ministres de l'Énergie, de prendre contact avec plusieurs autorités nationales. Le but? "Déterminer l'opportunité d'actions envisageables" dans le cadre de la construction de deux, voire trois centrales au gaz sur le territoire belge.