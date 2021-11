Le nucléaire ne sortira pas le MR de la Vivaldi

Dans les colonnes du Soir lundi, son président Georges-Louis Bouchez commence par admettre que la fermeture définitive des deux réacteurs en question ne constituera pas une affaire de participation pour son parti. "Si je n’arrive pas à réunir autour de moi une majorité, la loi de sortie du nucléaire s’appliquera. Si je perds sur toute la ligne, mon ego s’en remettra. Je pense juste que mon pays fera une erreur ", confie-t-il. Quant à sortir du gouvernement? "Si je le fais, la loi s’appliquera quand même, et on ne sera peut-être pas en capacité d’assurer la sécurité d’approvisionnement du pays."

"Le MR est coincé par l'accord du gouvernement et a commis l'erreur d'opposer gaz et nucléaire."

Du côté des partenaires de la Vivaldi, c'est plutôt l'indifférence qui domine. "Le MR est coincé par l'accord du gouvernement et a commis l'erreur d'opposer gaz et nucléaire alors qu'on aura besoin du gaz même si on prolonge deux réacteurs", résume un proche du gouvernement. Chez les verts comme chez les socialistes, on ne prend pas la peine de réagir à la sortie de Georges-Louis Bouchez. Comme d'autres avant elle, celle-ci est sans doute plus problématique pour l'Open Vld, car plus en phase avec l'opposition N-VA qu'avec la philosophie Vivaldi.