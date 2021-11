Zuhal Demir s'était déjà prononcée sur la centrale à gaz de Vilvorde le 29 octobre

Or, la décision de refuser ce permis avait déjà été prise le 29 octobre dernier , indique la date figurant sur le document.

Ce timing interpelle, car Engie Electrabel était en lice pour les subventions fédérales afin de sécuriser l'approvisionnement en énergie via l'usine à gaz de Vilvorde. Le 31 octobre, on a appris que le géant de l'énergie avait également bénéficié de ces subventions, après quoi l'incertitude concernant l'autorisation - également chez ses partenaires de coalition - a duré dix jours de plus.