Barbara Trachte: "De grands artistes sortent de nos académies de musique"

Une petite plaisanterie s'impose pour redonner le sourire à la secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique, légèrement crispée par la séance photo. Pas étonnant, tant Barbara Trachte (Ecolo) semble cultiver la discrétion. Elle n'a pas pour habitude de donner son avis sur tous les sujets et distille très peu d'éléments sur sa vie privée. À l'ère de l'autopromotion et des invectives incessantes sur Twitter, ce n'est pas si commun. On aperçoit parfois ses filles âgées de trois et six ans sur les réseaux sociaux, toujours de dos. Une manière pour elle de rappeler sans le verbaliser que les femmes qui le souhaitent peuvent mener de front carrière professionnelle et vie de famille.