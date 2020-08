Escapade à vélo sur les terres de Philippe Goffin

Logé dans la vaste campagne de Hesbaye, aux marches de la Wallonie et contigu de la Flandre, le village de Crisnée est une invitation à la balade. Il est 13 heures. Le soleil est généreux, le ciel azuré. Philippe Goffin, ministre des Affairées étrangères et de la Défense, bourgmestre des lieux, déboule sur un vélo. Sourire aux lèvres. "C'est ma passion. Celui-ci est électrique. Essayez-le, et vous ne le lâcherez plus", dit-il, pointant une autre bécane. C’est parti, pour deux heures de route. A vive allure.