Alstom, premier employeur privé à Charleroi, recherche encore 140 personnes

"Notre plus grand défi, ce n’est pas de convaincre le groupe d’investir, mais de trouver les collaborateurs qui nous permettent d’assumer notre croissance , explique Bernard Belvaux, directeur général d’Alstom Benelux. Depuis juin 2018, nous engageons 15 personnes par mois et sommes encore à la recherche de 140 personnes" . Profils recherchés: des ingénieurs bien sûr, mais aussi des financiers ou encore des gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement.

Alstom, en Belgique, c’est 286 millions d’euros de chiffre d’affaires et un carnet de commandes tournant autour de 750 millions. L’exercice comptable en cours, qui se clôture le 31 mars, devrait lui permettre de franchir le cap des 300 millions d’euros. Ses principaux marchés sont la Belgique (26%), l’Allemagne (25%), la Chine (6%) et l’Australie (5%).

Moins "sexy" qu’un train à grande vitesse mais plus rentable, la signalisation est un élément clé du développement d’une mobilité plus "verte". Elle permet à la fois d’assurer une plus grande sécurité des voyageurs et d’augmenter les cadences sur des lignes de plus en plus saturées, urbanisation oblige.