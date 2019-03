Cayman, le groupe carolo qui aligne les ouvertures d'hôtels comme il respire

Le groupe Cayman est spécialisé dans le développement et la gestion d’hôtels. Pour ses 20 ans d’existence, l’entreprise familiale carolo va doubler de volume. Elle prévoit d’ouvrir 15 hôtels d’ici 4 ans et d’engager 200 personnes.

Ils sont bien rares les développeurs-gestionnaires d’hôtels à pouvoir annoncer 100% de croissance de leur portefeuille immobilier – et de leur personnel – sur trois ans. Plus rare encore, c’est d’un groupe wallon qu’il s’agit. Cette entreprise carolo trop discrète – familiale de surcroît – vient juste de fêter ses 20 ans et s’apprête à aligner, quasi chaque trimestre jusqu’en 2023, une ouverture d’hôtel après l’avoir transformé en profondeur, voire construit de A à Z.

Jusqu’ici, les Cayman, père et fils, rayonnaient depuis Gerpinnes avec une douzaine d’hôtels sous gestion depuis le coup de froid de 2008 (crise financière). Mais le dégel est bien amorcé et la croissance exponentielle du groupe programmée aujourd’hui l’oblige à déménager vers l’aéropôle de Gosselies, où elle dipose de deux hôtels en propriété et en exploitation… et de quelques hectares de réserve foncière pour élargir encore son offre ciblée avec vue sur l’aéroport voisin, dont le décollage commercial est parallèle au sien. Le futur siège sera logé dans les anciens bureaux et entrepôts de Venyo Europe, avenue Jean Mermoz.

Expansion à l’international

Non content de voir son portefeuille gonfler de 12 à 27 hôtels d’ici 2023 et son personnel passer de 180 à 370 employés et ouvriers, le groupe Cayman va aussi sortir des frontières nationales. Des ouvertures d’hôtels en France (Rouen puis Annecy) et en Espagne (Séville) sont déjà programmées. "Nous venons d’acquérir, près de l’aéroport de Séville, un terrain de 2 hectares. On a confié les plans du futur projet à un architecte belge (Atelier de l’Arbre d’or) en collaboration avec un bureau espagnol (Buro4). Ce sera un Combo Holiday Inn Express et Moxy de 240 chambres. Notre père souhaitait depuis longtemps sortir de Belgique. D’ailleurs, il est pour l’instant à Annecy sur le chantier du futur Holiday Inn que nous ouvrons en 2020", intervient Olivier Cayman.

20,84 millions € de chiffre d'affaires 2018

12 hôtels sous gestion

15 ouvertures d'ici 2023 déjà programmées

79% taux d'occupation des hôtels du groupe

180 membres du personnel

Doubler la mise pour les 20 ans

Mais les grandes manœuvres ont débuté un peu partout de concert. Après le Novotel de Wavre (ex-Leonardo), inauguré après transformation lourde en début d’année, ouvriront avant l’été un Holiday Inn à Rouen-Rive Gauche et, un mois plus tard, l’Ibis Brussels Centre Châtelain, chaussée de Vleurgat. Une année somme toute assez calme avant le tir groupé de 2020, avec six ouvertures – dont le transfert dès janvier de l’Ibis Charleroi City Center dans un immeuble entièrement rénové situé au boulevard Mayence, et celle, simultanée, des Moxy de Gand, Anvers et Diegem. "Nous avons été le premier franchisé privé belge du groupe Accor Hotels et sommes devenus rapidement le plus important en volume, avec 13 hôtels en exploitation en Belgique, sous les marques Ibis, Ibis Budget et Novotel. Mais dès cette année, nous allons diversifier nos partenariats structurels et nos marques sous gestion, notamment avec IHG (Holiday Inn Express) et Marriott (Moxy). Ce qui ne nous empêchera pas de poursuivre avec Accor: un Ibis et un Adagio Access sont notamment au programme d’ici 2020. Ce dernier hôtel sera logé au cœur du site du nouvel hôpital du Chirec à Auderghem (Delta). Nous avons acheté la dalle dès le départ et la construction est coordonnée par AG Real Estate et Burco", détaille François Cayman. Au total, 1.580 chambres viendront doubler l’offre actuelle.

Charleroi pas oublié

Mais le berceau historique ne sera pas en reste. Autour de l’Ibis familial de la première heure logé non loin de la gare de Charleroi, la famille Cayman a racheté un à un tous les immeubles du pâté de maison jouxtant la place Buisset et le quai Verlaine – hormis le siège de la Nouvelle Gazette (Rossel) – pour y lancer un important projet immobilier mixte et dont le budget avoisine les 40 millions d’euros. "Ce sont les architectes de l’Atelier de l’Arbre d’Or à Namur qui ont dessiné les plans. On a déposé les demandes de permis d’urbanisme intégré il y a quelques mois. Et nous avons reçu fin janvier un avis globalement favorable du Collège communal. Au programme, il y aura 30.000 m² bâtis: deux surfaces commerciales sur 1.150 m², un alimentaire de 390 m², 29 appartements, une résidence confort de 89 unités, un hôtel de 97 chambres et 5 restaurants… sans compter le parking de 253 places en sous-sol. On a prévu l’ouverture de l’hôtel en 2022", énumère Olivier Cayman.