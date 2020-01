"Il y a quelque chose de très excitant dans une acquisition"

Pour faire grandir une société, deux solutions: la croissance organique (mais il faut parfois être patient…) ou les acquisitions. Mais il faut avoir les reins et surtout les épaules solides pour gérer l’intégration et aligner les stratégies sur un objectif commun. Christophe Wanty en a fait l’expérience plus d’une fois. Il reçoit trois de ses confrères pour échanger leurs recettes du succès.

Plus on se rapproche de Binche, plus le nom de Wanty devient omniprésent sur les chantiers et en bordures de routes. Le groupe de génie civil, de déconstruction et de bâtiments est dans son fief à Péronnes-lez-Binche. À quelques centaines de mètres de là, l’énorme bâtiment des anciennes installations de triage-lavage du charbon paresse entre terril et terrain vagues, en attente d’une affectation. Mais au siège de Wanty, qui accueille cette nouvelle session des Recettes du Succès, pas le temps de paresser.

Le groupe familial tourne à plein régime et la croissance qu’il ne crée pas lui-même à la force du poignet, il va la chercher ailleurs par des acquisitions ciblées. Dernière en date, ou la plus importante de ces derniers mois en tout cas, la reprise de Ronveaux, fleuron établi à Ciney spécialisé dans les préfabriqués et les installations électriques. Un gros coup, qui porte l’emploi du groupe Wanty à plus de 1.500 personnes et à plus de 225 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et la reprise des Établissements Ronveaux n’est pas une première pour le groupe de construction, qui a nourri l’essentiel de sa croissance par des acquisitions.

"La philosophie qui a toujours conduit le développement de la maison depuis sa création, c’est l’intégration verticale ou horizontale des activités. La tendance dans le métier est plutôt inverse, où les entrepreneurs généraux deviennent de plus en plus des coordinateurs de sous-traitants, avec assez peu de compétences en interne. Nous préférons maîtriser nos compétences à toutes les étapes du processus", confie-t-il à ses hôtes. Autour de la table, Jérôme Vecchio, patron du groupe industriel Gillo, et Cédric Pierrard, CEO d’Efficy, société informatique spécialisée en CRM. Si ces trois-là sont des habitués de la croissance par acquisition, le quatrième invité en a une aversion profonde. Pour le développement d’Odoo, Fabien Pinckaers ne mise lui que sur la croissance organique.

Verticale ou horizontale

Selon sa stratégie, Wanty crée le métier qui lui manque ou rachète un acteur de ce secteur. Au début des années 1980, il crée de toutes pièces une société d’asphaltage. "Aujourd’hui, nous sommes propriétaires de la carrière qui apporte les cailloux à la société d’enrobage du groupe, qui fournit l’asphalte à la société de génie civil qui pose les routes…", résume Christophe Wanty.

De fil en aiguille, cela conduit à une dizaine d’acquisitions ces 20 dernières années, en plus de Ronveaux, qui ont généré près de 50% de la croissance du groupe de construction. Voilà comment il est passé de quelques personnes à plus de 1.500 en trois générations. Avec une constante: toutes les sociétés reprises par Wanty étaient systématiquement des sociétés familiales. "Nous ne démarchons pas. Nous ne cherchons pas de cible la plupart du temps. On vient nous voir, généralement parce que nous partageons la même philosophie d’ancrage familial et wallon. Et 100% des acquisitions se sont bien passées parce que nous sommes sur la même longueur d’ondes dès le départ."

Après une acquisition, il faut tout transformer pour adapter la cible au modèle. Cela demande énormément d’énergie. Fabien Pinckaers

Le parcours de Jérôme Vecchio en matière d’acquisition est plus récent, puisqu’il n’a commencé qu’en 2010. "Je voulais entreprendre, mais je ne voulais plus créer quelque chose. Ma première expérience avait été trop catastrophique…" laisse-t-il entendre. Le groupe Gillo, qu’il a constitué avec son associé, est aujourd’hui à la tête de 6 entreprises actives dans la construction métallique et l’isolation industrielle essentiellement. "Le client industriel est souvent extrêmement fidèle. S’il est content de son fournisseur, il n’a pas de raison d’en changer", constate-t-il. Ses acquisitions ont donc essentiellement pour but d’augmenter sa base de clientèle. "Avec un certain appétit cannibale", confie-t-il. "Quand un concurrent vous a gêné pendant 5 ans, il y a une certaine satisfaction à pouvoir le manger…"

Les autres participants ne l’entendent pas forcément de la même oreille mais tous le reconnaissent: "Il y a quelque chose de très excitant à mener une acquisition." "D’où l’utilité de se faire bien entourer, au niveau du conseil d’administration notamment, pour ne pas se laisser aveugler par cette excitation", confie Cédric Pierrard, CEO d’Efficy.

Associer les mentalités

Même s’il a tout lieu de se réjouir de la croissance externe qui a permis à son groupe de décupler son bénéfice opérationnel, Jérôme Vecchio pointe quelques écueils: les distances entre les sites de production et, conséquences directes, les différences de mentalité. "Naturellement, cela n’a rien à voir avec des entreprises comme les vôtres qui sont sur différents continents", dit-il à l’adresse de Fabien Pinckaers, le patron d’Odoo et de Cédric Pierrard, assis en face de lui. "Mais à force, je me demande s’il n’y a pas plus de différences entre un Carolo et un Liégeois, qu’entre un Californien et un Indien…" Et rien ne sert de se présenter en supporter du Standard pour tenter de se faire accepter plus facilement à Liège. "Les vrais Liégeois, ils vont au FC Liège. Le Standard, c’est pour les Limbourgeois" fait remarquer Vecchio.

Au-delà l’éternelle guerre des bassins, pas facile de faire cohabiter des ouvriers qui se sont toujours considérés comme des concurrents, voire comme des ennemis. "Au début, les équipes issues de sociétés différentes ne voulaient pas monter dans la même camionnette…" se souvient Jérôme Vecchio. Au sein du groupe Wanty, la plupart des sociétés rachetées ont progressivement été intégrées, avec pour objectif final de regrouper toutes les filiales sous le même logo entouré de la célèbre chenille d’engin de chantier. "En général, il faut deux Saint-Eloi (le patron des métiers de la construction, dignement fêté dans le Hainaut notamment, NDLR) pour que l’intégration se fasse. La première, ils se tapent dessus, la deuxième, ils s’aiment", résume Christophe Wanty.

Il faut toujours envisager une certaine perte de clientèle. Cédric Pierrard

Dans le secteur informatique, pas de Saint-Eloi. Alors, pour favoriser l’intégration des équipes réparties un peu partout en Europe, Cédric Pierrard, le CEO d’Efficy provoque les rencontres: "Mettre tout le monde dans la même pièce et secouer un peu" conseille-t-il en boutade. En l’occurrence, il s’agissait d’un week-end sur un catamaran à Ibiza. ça secoue…

Fragile équilibre

Ces difficultés d’associer différentes cultures d’entreprise sous une même bannière, c’est l’argument majeur de Fabien Pinckaers pour ne pas faire d’acquisition. Relativement discret jusqu’ici, le patron-fondateur d’Odoo observe le débat avec une certaine curiosité. "Des acquisitions, j’en ai fait deux au début de l’aventure, essentiellement pour recruter les gens qui y travaillaient. Mais aujourd’hui, nous sommes en général contre la croissance externe."

Pinckaers articule sa stratégie autour de trois axes: un produit unique, l’excellence de ce produit et la culture d’entreprise. Et le troisième axe n’est pas un vain mot pour le jeune patron qui porte quasi quotidiennement des sneakers mauve et vert labellisées Odoo. Des pompes qui font d’ailleurs pâlir de jalousie Christophe Wanty. "Une acquisition risquerait de déstabiliser cet équilibre sur un des trois piliers. Il faudrait composer avec d’autres produits ou les faire disparaître, mais alors à quoi bon faire une acquisition?" interroge-t-il.

A priori, sa stratégie axée uniquement sur la croissance organique semble porter ses fruits. Odoo grandit de 65% par an. Et l’entreprise de développement d’ERP devrait atteindre les 1.500 personnes à la fin de cette année, pour moitié en Belgique, pour moitié dans le reste du monde. "La taille vient du travail que l’on a fourni, pas des acquisitions que l’on a faites", martèle Pinckaers. "Aujourd’hui, je peux décliner le modèle à l’envi, sur n’importe quel marché, je sais que cela marchera. Après une acquisition, il faut tout transformer pour adapter la cible au modèle. Cela demande énormément d’énergie et je ne suis pas sûr que ce soit réellement créateur de valeur", estime-t-il.

Un et un font plus que deux

À l’inverse, dans le marché très morcelé qui est le sien, celui du CRM et des systèmes de gestion d’entreprise, Cédric Pierrard, le CEO d’Efficy mène depuis près de 10 ans une à deux acquisition par an. L’objectif est clairement de consolider ses positions en atteignant 5% de parts de marché en Europe. Illusoire, voire impossible en tablant uniquement sur la croissance organique. Aujourd’hui, le groupe Efficy, qui vient de recevoir l’appui du fonds Fortino pour appuyer son développement, passe la barre des 200 personnes, après une acquisition marquante en Espagne.

Qui dit acquisitions, pense évidemment économies d’échelle et cross-selling. "Ce sont des choses qui viennent assez naturellement, surtout si ce sont deux sociétés concurrentes qui se ressemblent", estime Jérôme Vecchio. Avec un focus assez évident sur les services généraux, comme les finances ou la gestion du personnel.

Il faut deux Saint-Eloi pour que l'intégration se fasse: la première, ils se tapent dessus, la deuxième, ils s'aiment. Christophe Wanty

L’acquisition est donc un moyen de grandir plus vite, mais elle doit aussi permettre de générer davantage que le 1 + 1 = 2. "Une fois que l’effet de groupe se met en train, alors on peut effectivement générer davantage d’affaires et de clients", analyse Vecchio.

Mais cela ne marche pas toujours aussi facilement. Une acquisition ne se traduit pas nécessairement par de la création de valeur. "Dans notre secteur, il faut toujours envisager une certaine perte de clientèle. Tout dépend de la qualité du portefeuille que l’on rachète et du degré de dépendance des clients", analyse Pierrard. "Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous nous focalisons sur les clients les plus importants et surtout les plus rentables en termes de revenus récurrents. Dans notre secteur, c’est primordial pour assurer la viabilité à long terme du modèle économique." Et si cela doit passer par la perte de certains clients qui ne rentrent pas dans cette niche, Efficy n’hésite pas à élaguer.

Mais une chose est sûre, en cas d’acquisition, il faut rassurer le personnel de la cible, lui expliquer et l’éduquer aux valeurs de son nouvel actionnaire. L’objectif est de vaincre la fameuse résistance au changement qui peut paralyser toute une organisation. Jérôme Vecchio est assez radical: "Ceux qui freinent le changement, ils dégagent!" Christophe Wanty se veut plus "jésuite". "J’essaie de rassurer un maximum, de reporter le changement qui viendra progressivement et quasi naturellement." "En faisant cela, je crains que tu ne vides pas le problème, rétorque Fabien Pinckaers. Le risque est alors de démotiver le personnel à chaque nouvelle modification. On leur avait dit que rien ne changerait et cela n’arrête jamais… Si on masque les choses, on émousse le moral des gens."

Wanty tempère. "Ce n’est pas dans notre philosophie, ni dans notre intérêt d’ailleurs de virer des gens sous prétexte de synergies. S’il y a des fonctions surnuméraires en cours d’intégration, et il y en a toujours, il faut faire en sorte de les garder et de les former pour les recaser. Une acquisition, c’est aussi l’occasion d’apporter de nouvelles compétences à l’entreprise comme aux employés."

Que faire du management de la cible? "La vie d’une entreprise est déjà tellement compliquée… Il faut que cela matche absolument" estime Jérôme Vecchio, CEO du groupe Gillo. En d’autres termes, si le management n’est pas prêt à s’aligner sur son nouveau propriétaire, il ne faut pas hésiter à s’en séparer. "À l’inverse, si les anciens propriétaires veulent rester dans l’aventure, et que cela se passe bien entre nous, alors je préfère les engager comme salariés plutôt que de leur octroyer des actions de mon groupe."

Cédric Pierrard, le CEO d’Efficy, finance au contraire souvent les opérations d’acquisition en actions de la société, au risque de diluer son capital et de compter des actionnaires passifs dans son tour de table. L’arrivée de Fortino lui a d’ailleurs permis de restructurer son actionnariat et d’offrir une porte de sortie à ces actionnaires "rachetés".

Financement

À l’heure de passer à table devant une solide brochette de bœuf dans une grillade des environs de Binche où Christophe Wanty a ses habitudes, la question du financement accompagne un sobre apéritif. Fonds propres, endettement bancaire, effet de levier sur la cible, actions… Les solutions de financement des acquisitions ne manquent pas. Encore faut-il trouver la bonne ou la plus adéquate. "Dans le secteur informatique, c’est difficile d’obtenir des financements bancaires", estime Fabien Pinckaers qui y voit une raison supplémentaire à ne pas faire d’acquisitions. Cédric Pierrard le reconnaît volontiers même si cela ne l’arrête pas. "Au contraire des entreprises industrielles, nous n’avons pas grand-chose à mettre en garantie, hormis nos cerveaux… De même, la valorisation est un exercice difficile. Dans le secteur des start-ups, si l’on se base sur des multiplicateurs de l’ebitda comme dans l’industrie, dix fois zéro, cela fera toujours zéro…" complète-t-il.

Jérôme Vecchio n’a pas ce souci, au contraire. "Je ne mets plus de fonds propres dans les acquisitions. Je préfère garder mes ressources propres pour des investissements ou comme poire pour la soif. On ne sait jamais. Un accident de personne dans nos métiers, cela peut mener à la faillite si on n’a pas de réserves…"

"Et une cotation en bourse, vous y avez songé?" demande-t-il à la cantonade, avec un intérêt évident pour la question. Les trois autres répondent par la négative, voire une pointe de dégoût pour certains. Question d’indépendance et de souplesse.