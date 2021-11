Invest BW et Mozzeno s'associent pour financer les entreprises

Arrivé à la tête d'Invest BW en avril dernier, Xavier Bocquet a pour tâche de gérer la croissance de l'invest régional. Et le défi n'est pas mince puisque l' une des plus petites structures de la galaxie Sowalfin compte bien doubler son portefeuille dans les trois ans à venir.

InvestBW Direct permettra aux entreprises de lever des montants de 5.000 à 100.000 euros de manière 100% digitale et endéans les 48 heures.

Premier signe tangible de cette stratégie dessinée en février dernier, l'ex-Nivelinvest s'associe à Mozzeno , la plateforme de prêts en ligne, pour proposer aux entreprises du Brabant wallon une offre en ligne de prêts pour de petits montants . Baptisée InvestBW Direct , cette plateforme, opérée par Mozzeno, permettra aux entreprises de lever des montants de 5.000 à 100.000 euros de manière 100% digitale et endéans les 48 heures.

Capacité d'analyse automatisée

Mozzeno n'est pas un inconnu pour Invest BW, puisque la fintech de Wavre a été soutenue par l'invest en collaboration avec WING. "Nous pourrons bénéficier de la capacité d'analyse automatisée de Mozzeno pour ces plus petits dossiers que nous ne traitons pas d'habitude", précise Xavier Bocquet. Invest BW se focalise généralement sur les dossiers de 100.000 à 2,5 millions d'euros. "Le partenariat avec Mozzeno nous permettra d'apprendre à connaître ces start-ups et de les suivre plus tôt."