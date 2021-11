L'Expo Dubaï 2020, le sésame pour le marché des Émirats

Une soixantaine d'entreprises ont profité de la Semaine Wallonie-Bruxelles à l'Exposition universelle de Dubaï pour faire le déplacement et tenter de se faire une place dans les Émirats Arabes Unis.

Puissantes vitrines économiques pour le pays organisateur dont elles façonnent parfois la ville hôte, les expositions universelles sont également une occasion en or pour les participants de mettre en évidence leur savoir-faire. C'est ce qu'ont bien compris la Région wallonne et l'agence wallonne à l'exportation (Awex), qui ont profité de la Semaine Wallonie-Bruxelles à l'exposition universelle de Dubaï pour organiser en parallèle une mission économique aux Émirats Arabes Unis.

L'exposition universelle de Dubaï est la première à se tenir dans la zone MEASA (Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud). Elle devait se tenir d'octobre à avril dernier. Elle a été reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. L'événement a débuté le 1er octobre et se prolongera jusqu'au 31 mars 2022. Quelque 170 pays y participent et les organisateurs attendent 25 millions de visiteurs en provenance des quatre coins du monde, même si les difficultés liées au coronavirus pourraient entraver les déplacements.

50 % Les organisateurs annoncent l'utilisation des énergies renouvelables pour couvrir 50% des besoins énergétiques du site.

L’Expo couvre un espace gigantesque de 4,38 km² avec pour objectif d’encourager la créativité, l’innovation et la collaboration à l’échelle mondiale autour du thème "connecter les esprits et construire le futur". Depuis plusieurs éditions, une attention particulière est apportée au développement durable, notamment au sein des pavillons des pays participants. Pour leur part, les organisateurs annoncent l'utilisation des énergies renouvelables pour couvrir 50% des besoins énergétiques du site.

La Belgique quant à elle s’apprête à accueillir 2 millions de visiteurs sur son pavillon, "l'Arche verte" imaginée par l’architecte louviérois Vincent Callebaut, associé au bureau Assar Architects. L'édifice, dont la construction est le fruit d'un partenariat public-privé, avec le commissaire général BelExpo, la Régie des Bâtiments et l'entreprise de construction Besix comme partenaires, "veut proclamer à la nouvelle génération qu'il est possible de créer des villes résilientes et écologiques, qui mettent en avant l'économie circulaire", a fait valoir son concepteur.

Des programmes interactifs

Précédée récemment par une semaine dédiée à la Flandre, la "Semaine Wallonie-Bruxelles" aura lieu du 6 au 12 novembre. De nombreux secteurs - dont le spatial, le tourisme, l'alimentaire et la recherche - seront mis à l’honneur durant ces sept jours, notamment via des programmes interactifs et des sessions de réseautage. Toutes les universités de la Fédération seront également représentées.

La mission économique est la première de cette importance depuis la pandémie.