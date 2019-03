L'agriculture veut combler son retard digital

Entre l’agriculture et le numérique, ce n’est pas encore l’amour fou. Le digital a pourtant plus d’un intérêt pour le secteur. Certains exploitants l’ont bien compris, une petite mise à niveau peut avoir de réels effets positifs.

L’agence wallonne Digital Wallonia s’est d’ailleurs récemment penchée sur le sujet. Dans une étude publiée il y a quelques semaines, on pouvait par exemple lire qu’en moyenne, seulement 25% des entreprises agricoles disposent d’un site internet. Autre résultat surprenant, seule une exploitation sur trois travaille avec un logiciel de comptabilité, soit le taux le plus bas de tous les secteurs interrogés.

Formation spécifique

Le virage numérique n’a donc visiblement pas tout à fait été bien négocié par les différents entrepreneurs. Un constat qu’ont également pu faire les responsables du Digital BoostCamp. Organisées depuis trois ans par le Microsoft Innovation Center, ces formations permettent à des chefs d’entreprise de venir se former à la numérisation, une journée par semaine durant quatre mois. Il y a peu se clôturait la première session dédiée exclusivement aux agriculteurs. "La formation était ici focalisée sur la relation client et comment les outils numériques peuvent être utiles dans leur métier et la vente", explique Xavier Gustin, le directeur du Microsoft Innovation Center.