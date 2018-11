La SRIW et Bewatt entrent au capital de Coretec

Afin de soutenir et d’accélérer sa croissance, Coretec Energy a ouvert son capital à deux nouveaux investisseurs, la SRIW et Bewatt. L’entreprise active dans l’énergie veut grandir à l’international.

4,1 millions injectés en contrepartie de 37% du capital de la nouvelle holding Coretec Energy créé le 26 octobre dernier, tel est le montant du deal scellé entre la SRIW , Bewatt et les actionnaires de l’entreprise liégeoises, Sébastien Ryhon et Pierre-Yves Dozo . Bewatt est la société d’investissement créée par Bruno Vanderschueren, cofondateur de Lampiris avec Bruno Venanzi. Bewatt gère diverses participations dans des entreprises actives dans le secteur énergétique.

70% de ses clients sont des industriels et 30% actifs dans le tertiaire comme par exemple bpost, le Forem ou encore la STIB. Le secteur de la grande distribution est également bien représenté. Pour le secteur industriel, on retrouve dans les fichiers clients des noms comme Soprema, Ferrero, Prayon et AGC. "Pour l’instant, nous réalisons 30% de notre chiffre d’affaires à l’étranger notamment en France et en Pologne où nous avons ouvert des filiales. D’autres marchés vont s’ouvrir à nous. Je pense à l’Italie, Espagne et au Royaume-Uni. Il est évident pour nous que notre potentiel de croissance est à l’international", indique Sébastien Ryhon.