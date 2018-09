La fintech Mozzeno lève 1 million d'euros

"C’est le bon moment pour disposer des moyens qui vont nous permettre d’accélérer notre développement." Plateforme digitale de financement entre particuliers, Mozzeno vient de boucler une augmentation de capital pour un million d’euros. L’apport a été réalisé par le fonds wallon W.IN.G, déjà présent au capital, de quelques actionnaires existants et surtout par un nouvel actionnaire, Tharsos Invest, le fonds créé à titre privé par Jean-Marie Thibaut et Pierre Lemaire, les patrons de Mainsys engineering (IT et logiciels bancaires).