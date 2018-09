Les entreprises wallonnes sur pied de guerre en forêt d'Antoing

PréfaBOIS, le canif suisse wallon de Your Nature

La SPRL PréfaBOIS, dont le siège social a stratégiquement été logé à Tournai, est né en 2012 du rapprochement des principales forces industrielles encore vives dans la filière bois wallonne, particulièrement décimée depuis 20 ans.

C’est la réunion des groupes Riche (Stabilame/Menuiserie Riche/Enercobois) et Mobic (Mobic/Imax/Scidus) qui permet à Préfabois d’atteindre la masse critique nécessaire pour offrir une force de frappe concurrentielle.

Et c’est notamment pour pouvoir répondre aux exigences atypiques du projet Your Nature que ces six entreprises wallonnes ont uni leurs forces et compétences respectives dans un consortium qui compte cinq sites de production complémentaires: un à Harzé, (ossatures), trois à Mariembourg (lamellé-collé/assemblage/fénêtres et portes) et un à Etalle (scierie).

Dans la même optique, le consortium wallon tente de développer d’autres activités ciblant la construction de grands ensembles (tourisme et logement social).

Pour y parvenir, des bureaux d’études pluridisciplinaires composés de dessinateurs, architectes, ingénieurs, analystes en performances acoustiques et thermiques ont été créés, ainsi qu’un département de recherche et développement pour l’intégration de solutions innovantes et de produits brevetés (Harzé et Pétigny).