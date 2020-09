Mestdagh & Co au chevet des truites de Mathonet

Chaque année, la sécheresse persistante et la montée en température des eaux des rivières touchent particulièrement les élevages de truites. Pour surmonter ces difficultés, de même que pour renouer avec une croissance en berne, la pisciculture Mathonet, située à Pont-Ligneuville (Malmédy), a obtenu un soutien régional , a-t-on appris de bonne source.

Une petite dizaine d'entrepreneurs sont ainsi montés à bord, intéressés par le développement de l'activité née en 1935 de l'un des gros poissons du secteur. Il en va là de Michel Bodarwé, du groupe de construction Bodarwé, de Jean Steffens, créateur et codirecteurs des Francofolies de Spa, de Frank Mestdagh, cofondateur du magasin D'ici et membre de la famille bien connue de la grande distribution, ou bien encore de Michel Horn, actionnaire des laboratoires de phytothérapie Ortis, et de Jean-Luc Abras, aux commandes du producteur artisanal de saumon fumé Sodial.