Odoo vise 1.000 jobs à Louvain-la-Neuve

En 2021, 300 personnes intégreront l’implantation néo-louvaniste sur un site de 2,3 hectares disposant d’un potentiel d’extension de 60 ares. Une partie de ces 300 personnes viendra d’un site qu’occupe actuellement Odoo à Auderghem et dont le contrat de bail arrive à échéance en 2020. Et pour 2025, 1.000 emplois sont même prévus sur le nouveau site de Louvain-la-Neuve.

Le choix du parc scientifique de l’UCLouvain repose sur sa capacité à offrir de larges surfaces, à même d’accompagner la croissance des entreprises, mais aussi sur la proximité avec Bruxelles et le développement de liens privilégiés avec la recherche de pointe, via l’université, explique-t-on.

Une "Smart Valley belge"

Pour l’UCLouvain, l’intérêt est de créer "une Smart Valley belge", en cédant ses derniers terrains/bâtiments disponibles à des entreprises innovantes. "Soit capitaliser sur la valorisation de la recherche scientifique au profit d’entreprises à haut potentiel technologique. 30% des sociétés et plus de 20% des emplois actuels (72 sociétés et 1.500 emplois) au sein du parc scientifique de l’UCLouvain sont en lien avec les TIC (technologies de l’information et de la communication, NDLR)."