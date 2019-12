"Quelles perspectives donne-t-on aux jeunes avec le catastrophisme?" (Olivier Legrain, IBA)

"J’ai 51 ans, je suis de la génération qui est aux commandes et on ne peut pas se mettre la tête dans le sable." Interview-promenade avec Olivier Legrain, CEO d’IBA, sous une pluie battante. "OK, on n’a peut-être pas encore trouvé la vision pour demain, mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire."

Quand on lui a proposé une interview-promenade, Olivier Legrain a dit oui tout de suite. Le concept est très simple: on parle en marchant. Deux règles à respecter, pas une de plus: un, on marche vraiment (pas cinq minutes pour les photos) et deux, l’interviewé choisit le lieu de la promenade. L’Echo proposera ce rendez-vous quatre fois par an, une par saison. Pour la promenade d’hiver, c’est donc le CEO d’IBA. "On va faire ça chez moi, à la maison."

Rendez-vous dans un joli coin du Brabant wallon, à quinze minutes en voiture des installations du fabricant de cyclotrons. La route s’arrête chez lui. Au-delà, il y a des champs et des bois. C’est vert, brun, vallonné. Mouillé, aussi.

La veille, le ciel était sans nuage. Le lendemain, ce sera grand beau aussi. Mais ce jour-là, on l’aurait parié, c’est la journée hivernale belge comme on la déteste: il pleut comme vache qui pisse, non-stop. C’est comme ça, la météo se moque éperdument des agendas.

"Je vais chercher des bottes", lance Olivier Legrain en sortant sa cape de pluie du vestiaire. "Franchement, ça va vaut mieux parce que, là, on va dans la boue!"

Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui par facilité, mais parce qu’il veut nous montrer un coin de nature sur lequel il veille, avec sa femme Natacha. "Cette maison, cela a été notre port d’attache quand on est revenus en Belgique après treize ans d’expatriation."

On fonctionne comme ça, Natacha et moi. On fait les choses à fond, ou alors on ne fait rien.

Cinq ans à Stockholm, cinq autres à Washington, deux ans à Paris et enfin un an sur un bateau, pour un tour de l’Atlantique avec leurs deux fils. Les Legrain posent leurs valises ici en 2012, au moment où il prend la tête de l’entreprise néo-louvaniste.

Autour de la maison, quelques hectares dédiés au végétal. "C’est ici que notre nouvelle passion est née. Nous nous sommes retrouvés dépositaires d’un coin de nature assez préservé. Quand on a débarqué ici, on s’est posé la question de l’aménagement du jardin. Petit à petit, ça s’est transformé en réaménagement d’écosystèmes. Ici, on a 6 hectares et demi et plusieurs milieux, dans lesquels on essaie de ramener la vie. Il faut voir en été – plutôt que de faire des interviews en hiver sous la pluie n’est-ce pas! –, c’est plein de fleurs sauvages! Et là-bas, on a replanté 5.500 arbres, selon la méthode japonaise Miyawaki, qui permet de retrouver très vite des écosystèmes résilients. On va aller voir ça de plus près."

Expériences au jardin

Olivier Legrain poursuit la visite, intarissable comme la pluie qui nous rince méthodiquement. "L’idée est de planter différentes essences indigènes mais très dense, trois arbres au mètre carré. Et voilà ce que ça donne après deux ans seulement, c’est dingue non! Juste à côté, c’est de la sylviculture. Un jour ou l’autre, ils vont remettre à blanc pour replanter la même chose. Nous, on voulait tenter une expérience de biodiversité. Est-ce que cela marche de recréer une forêt? On essaie, on s’amuse, Natacha et moi."

Un bruit de voiture, au loin. Le photographe Kristof Vadino nous rejoint.

– Bonjour! Je vais chercher des bottes?, propose notre hôte.

– Non merci, ça ira. J’ai de bonnes chaussures. Et puis je rentre du Mali, je suis content de voir la pluie, sourit Kristof Vadino.

– OK. Je vous passerai des chaussettes sèches en rentrant. Ce sera utile.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

On approche d’une prairie. "La terre est morte ici. Trop acide, ruinée par l’agriculture intensive. On essaie d’inverser le processus de minéralisation, en utilisant des techniques qui viennent de la permaculture, en associant des arbres capteurs d’azote avec des arbres fruitiers. Cela devrait aider la terre à se renouveler."

Comment réapprendre à vivre en équilibre avec la nature et pas contre la nature?

Et le grand trou là-bas, c’est quoi? "Alors ça, c’est encore un autre projet. Une expérience en amène une autre… Ici, on essaie de stocker l’eau dans le paysage pour qu’elle soit disponible pendant les étés qui sont de plus en plus secs. On a reçu l’aide d’un spécialiste indien, Himanshu Arteev. C’était fascinant. Il fait des calculs de flux et de tas d’autres choses, il tient compte des nappes phréatiques, etc. Le but, c’est de mieux capturer l’eau de pluie. Pour ramener la vie, il faut faire revenir l’eau."

Dis donc, c’est pas pour rire, ce projet nature! On est dans le pointu. "C’est vrai que cette histoire est en train de nous dépasser un peu, mais tant mieux. On fonctionne comme ça, Natacha et moi. On fait les choses à fond, ou alors on ne fait rien." Son visage ruisselle mais un petit sourire ne le quitte pas.

Là, le CEO s’arrête et nous fixe du coin de l’œil. "Attention, c’est sans prétention. Je n’ai aucune leçon à donner! Simplement, on découvre un nouveau domaine passionnant. Ça nous amuse, ça nous permet d’apprendre, de rencontrer plein de gens, de mettre des gens en contact aussi. C’est tout ce qu’on aime. Mes enfants diront peut-être qu’il n’y a plus moyen d’être en famille dans cette maison, parce qu’il y a toujours quelqu’un qui passe pour le projet: un entomologiste, un biologiste, un apiculteur… Mais pour nous qui avons été longtemps expatriés, cela nous a reconnectés à notre région."

Équilibre

Ces hectares de verdure ne sont pas seulement une façon de faire du lien. "Cela fait partie d’une réflexion que nous menons: comment réapprendre à vivre en équilibre avec la nature et pas contre la nature, comme dit le paysagiste Gilles Clément."

Voilà qui nous rappelle quelqu’un: Jacques Crahay. Il y a trois mois, le président de l’Union wallonne des entreprises (UWE) s’était livré dans L’Echo à un plaidoyer "pour une économie plus en phase avec la société, une économie moins tyrannique". S’est ensuivie une rare polémique au sein du patronat wallon.

Sur le fond, personne n’est en désaccord avec ce que Jacques Crahay a dit.

Qu’en dit le patron d’IBA? Estime-t-il, avec Jacques Crahay, que "notre modèle économique est dans l’impasse" et qu’"il faut le changer"? "Sur le fond, personne n’est en désaccord avec ce que Jacques a dit. Du moins, ceux qui disent ‘foutaise’ sont très rares. Une immense majorité de dirigeants d’entreprise se rend bien compte qu’il y a un vrai problème. Il y a une équation à résoudre, et ce n’est pas simple du tout: comment réconcilier la croissance, nécessaire pour la paix sociale et pour financer les investissements, et le respect des écosystèmes dans lesquels on vit. C’est une question fondamentale. Elle gêne certains, qui entendent ‘décroissance’ et prennent peur, alors que d’autres entendent solutions, innovations, opportunités."

Une immense majorité de dirigeants d’entreprise se rend bien compte qu’il y a un vrai problème.

Flitch, flotch. On s’enfonce entre les troncs et les fougères délavés. "Pour quelqu’un comme Bertrand Piccard par exemple, on a déjà 80% de la solution avec les innovations technologiques qu’on maîtrise aujourd’hui. Cela ne suffira pas mais commençons déjà par les appliquer. Le défi climatique, c’est le plus grand marché du XXIe siècle, dit Piccard. Je suis assez d’accord: il y a là d’importantes opportunités de business à aller chercher. Plein de jeunes l’ont d’ailleurs très bien compris. Ils se préoccupent de l’avenir du monde, ils sont en transition et lancent des activités dans ce sens. Cela fait peur à certains, moi je suis plutôt bluffé par leur esprit entrepreneurial."

Il s’arrête un moment, hésitant à couper court pour éviter un chemin encore moins praticable. Puis non, on continue tout droit. Au point où on en est…

L’exemple de Salgado

"Qu’est-ce qu’on disait? Ah oui, la transition. Je la vois comme quelque chose de positif, et pas de déprimant. À quoi ça sert de se persuader que tout est foutu? Surtout, quelles perspectives, quel narratif donne-t-on aux jeunes avec le catastrophisme? On veut leur couper les jambes? Franchement, ça me dépasse. Je pense qu’au contraire on peut inverser la tendance. J’en suis convaincu depuis que je me suis intéressé à l’histoire de Sebastião Salgado."

Quelles perspectives donne-t-on aux jeunes avec le catastrophisme? On veut leur couper les jambes?





Au Brésil, ce célèbre photographe a replanté des millions d’arbres dans la ferme familiale, qui s’était transformée en désert à force de déforestation et d’élevage intensif. "Avec sa femme, il a replanté toute la zone. Et tout est revenu: les rivières, les animaux sauvages, la biodiversité. La preuve que tout n’est pas perdu. Quand on veut, on peut."

Je suis bluffé par l’esprit entrepreneurial des jeunes.

Et quand on applique ce mantra au monde de l’entreprise, cela donne quoi? "Justement, comme entrepreneur, on peut jouer un rôle. J’ai 51 ans, je suis de la génération qui est aux commandes. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. OK, on n’a peut-être pas encore trouvé la vision pour demain mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire."

"L’imagination est plus fertile sous la contrainte"

Par exemple? "Des entreprises se mettent à s’auto-contraindre, comme celle qui se certifient ‘B Corps’ par exemple. Elles cherchent un équilibre dans la création de valeur entre toutes les parties prenantes. Elles ne renient pas qu’elles doivent assurer un rendement pour leurs actionnaires mais ce n’est pas le but ultime. Elles ne veulent pas — ou plus — assurer un rendement à leurs actionnaires au détriment de pollutions au d’autres impacts sociétaux négatifs. Et donc, elles se mettent elles-mêmes des contraintes sociales, environnementales. C’est bien pour la société en général mais c’est bien aussi pour ces entreprises elles-mêmes parce que la créativité, l’imagination est plus fertile sous la contrainte. Autrement dit, s’auto-contraindre revient en fait à se donner un avantage."

"Attention à la flaque!", lance-t-il, avant d’y mettre les deux pieds, hilare. "Pour les photos, ça va le faire, non?"

La créativité, l’imagination est plus fertile sous la contrainte. S’auto-contraindre revient en fait à se donner un avantage.

Et IBA dans tout ça? "IBA, c’est une manière d’utiliser l’entrepreneuriat comme facteur de développement sociétal, comme nous l’a inculqué Philippe de Woot (pionnier de la responsabilité sociétale des entreprises et ancien président d’IBA, NDLR). Pour moi, IBA a beaucoup de ces traits-là: une technologie qui change la vie, une volonté d’ancrage. Sans renier que nous sommes une société commerciale attentive à la rentabilité pour ses actionnaires. Bon, on va dire que je fais ma pub, mais c’est comme ça que je vois IBA."

Cela dit, embraie-t-il, l’élan spontané d’un nombre grandissant d’entreprises ne suffira pas. L’autodiscipline c’est bien mais, les pouvoirs publics ont aussi "un rôle essentiel à jouer, par la réglementation, pour aider à prendre les bonnes décisions et réorienter l’économie".

On se rapproche de la maison, la boucle s’achève. Avec un peu de chance, on évitera peut-être la grippe. C’est une balade qu’il fait souvent? "Oui. Parfois, je viens même faire un tour ici le midi, c’est ma façon à moi de faire la méditation. Parfois aussi, j’emmène un collaborateur et on se promène pendant une heure, ça donne de bons échanges. Parler en marchant, comme on fait maintenant."

Fin de l’interview-promenade. Impression de sortir de la douche. "On se prend un petit café au sec?"