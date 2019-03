Seneffe va devenir une capitale du sucre

Le montant et le tonnage sont appréciables. Mais insuffisants. Pour être rentable, l’usine doit traiter 1,4 million de tonnes de betteraves. Le business plan de la CoBT prévoit même 1,6 million de tonnes. Et les capitaux recueillis ne représentent qu’un peu plus des deux tiers du montant espéré (57 millions d’euros).