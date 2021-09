Après quatre ans de travaux, La Grand Poste fait son retour

Le site n'est toutefois pas qu'un espace de travail. "La Grand Poste est un lieu emblématique où tous les Liégeois sont déjà allés au moins une fois. Il fallait donc qu'ils s'y retrouvent aussi et que la Grand Poste ne soit pas juste un espace de coworking", explique Gérôme Vanherf. Comme souvent à Liège, cela se passe autour d'une bière. Une brasserie artisanale a installé ses cuves au sous-sol et propose ses breuvages directement sur place dans un bar, où une quarantaine de bières au fût sont proposées. Juste à côté, un food corner rassemble six échoppes d'alimentation. "Les espaces comme la Grand Poste qui fonctionnent le mieux sont toujours ceux qui ont pu combiner l'aspect professionnel et l'ancrage local. La volonté est aussi de redynamiser le quartier. Cette partie de la ville n'avait plus une bonne réputation et les Liégeois ne s'y rendaient plus", glisse encore Gaëtan Servais.