Nouveau CEO pour gérer la croissance de Protection Unit

Nicolas De Angelis, dauphin de Samuel Di Giovanni, prend la tête du challenger de la sécurité en Belgique.

En cinq ans, la PME liégeoise spécialisée a bien changé. Protection Unit est devenue le challenger du marché de la sécurité, troisième acteur derrière G4S et Securitas, avec pas moins de 1.600 agents sur le terrain. L'acquisition, il y a près de deux ans, de Fact, l'a fait passer sur un autre échelle. "C'est pour gérer cette croissance et les défis qu'elle induit que le conseil d'administration a choisi de me nommer à la tête de l'entreprise", explique Nicolas De Angelis, fraîchement désigné CEO Belux.

L'homme n'est pas un novice en la matière, puisqu'il œuvre au sein de Protection Unit depuis près de 5 ans, en tant que CFO. Depuis un an déjà, il seconde Samuel Di Giovanni, le fondateur de l'entreprise, comme directeur général adjoint. Sa nomination correspond-elle à une volonté d'écarter Di Giovanni, cité dans l'affaire de délit d'initiés autour de Mythra? De Angelis botte en touche. "C'est une affaire d'ordre privée. Ce n'est pas ce qui a motivé le conseil, je pense. En revanche, il est vrai que Samuel Di Giovanni est davantage tourné vers le terrain que vers les relations extérieures. Or, nous avons besoin de nous faire connaître et de rencontrer les décideurs pour nous développer en Flandre", précise le nouveau CEO.

"Sans agents néerlandophones ou parfaitement bilingues, nous ne parviendrons pas à réellement nous installer en Flandre." Nicolas De Angelis Nouveau CEO de Protection Unit

Samuel Di Giovanni se consacrera par ailleurs à la direction stratégique et à la recherche de nouveaux marchés et diversifications, notamment en France. Yves Bastin, actuel COO depuis la reprise de Fact qu'il dirigeait, reste à cette fonction opérationnelle.

Structurer et intégrer

"Vu la taille que nous avons atteinte et la palette de services que nous offrons, il faut davantage structurer l'organisation pour finaliser l'intégration de Fact et être plus efficace", précise encore De Angelis. Avec le contrat des Chemins de fer luxembourgeois décroché l'an dernier, Protection Unit fait ses premiers pas à l'étranger. La société de gardiennage a par ailleurs renforcé ses positions à BSCA. Mais c'est la Flandre qui reste toujours au cœur de sa stratégie de développement.

100 agents Protection Unit souhaite recruter une centaine d'agents en Flandres.

Sur la base de son expérience et de la notoriété obtenue par un contrat au club de football de l'Antwerp, Protection Unit a ouvert très récemment une antenne à Anvers et à Knokke. "Mais c'est le recrutement qui est prioritaire. Sans agents néerlandophones ou parfaitement bilingues, nous ne parviendrons pas à réellement nous installer en Flandre", commente De Angelis. "Or le marché de l'emploi est très tendu au nord du pays, et les candidats très sélectifs."