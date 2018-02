Aed Carabao, rockeur et homme d'affaires

Depuis l’été dernier, tous les fans de football anglais connaissent la marque Carabao, sponsor de la League Cup, dont la finale, entre Manchester City et Arsenal, se joue dimanche à Wembley. Et pourtant, très peu ont entendu les chansons de la légende qui se cache derrière ce mot qui signifie "buffle" en thaïlandais.

La vérité est qu’en Asie, Carabao n’est comparé à aucun grand groupe occidental. Depuis près de quarante ans, ce groupe de country-rock, qui a trouvé une subtile identité entre des sons traditionnels thaïlandais et le rock anglo-saxon, a profondément marqué la scène musicale, culturelle, voire sociétale, avec ses "songs for life", un genre très politisé qui défend la classe populaire et promeut un système plus démocratique.