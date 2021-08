Ahmad Massoud, le fils qui reprend le combat du père

Fils du "lion du Panchir"

Jeunesse en Iran et au Royaume-Uni

Ahmad Shah Massoud avait six enfants: cinq filles et Ahmad. Celui-ci avait 12 ans lorsque son père a été assassiné. Il a alors quitté l'Afghanistan pour passer son adolescence en Iran. Il a étudié les relations internationales au Royaume-Uni et s'est initié à la théologie islamique. Il est revenu en Afghanistan en 2016 et a créé le FNR en 2019.